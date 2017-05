Unutulmuş en iyi Orta Dünya oyunları!

2000li yılların başında Yüzüklerin Efendisi filmlerinin patlamasıyla birlikte onlarca Orta Dünya oyunu piyasaya sürüldü. Biz de sizin için bu oyunlar arasından en iyilerini derledik ve sizi eski günlere götürmeyi amaçladık. Conquest ve Battle for Middle Earth serisini listemize almadık. Çünkü onlar hala efsanesini unutturmadı.

The Lord of the Rings Tactics

Eğer zamanında PSP'niz olduysa bu oyunu kesinlikle büyük bir zevkle oynamşsınızdır. Eğer oynamadıysanız hala çok geç değil. Çünkü The Lord of the Rings Tactics, PSP tarihinin en iyi taktiksel RPG'siydi.