Utanmazlar dizisi Türkiye uyarlaması hakkında yeni bilgiler!

Showtime kanalının reyting rekorları kıran ve bütün dünyada büyük bir hayran kitlesine sahip olan Shameless, bilindiği gibi uyarlama olarak ülkemizde yayınlanacak. Utanmazlar olarak adlandırılacak dizi için çalışmalar aylar önce başlamıştı. Ancak bildiğiniz gibi dizide oldukça çok şiddet, küfür, erotizm, alkol ve uyuşturucu, bolca bel altı espiriler mevcut.

Herkesin en çok merak ettiği şey bu sahnelerin ülkemizdeki uyarlamada nasıl ekranlara yansıyacağıydı. Bu sorular hala cevapsız ancak dizi ile alakalı farklı bilgiler ortaya çıktı. Çekimleri Temmuz ayında başlayacak dizi Eylül ayında FOX TV ekranlarında yayınlanacak. Bu açıklamanın ardından bir açıklama da yapımcı şirketten geldi. Yapılan açıklamada dizinin başrollerinden ikisinin belli olduğunu söylendi.

Yapılan açıklamaya göre Utanmazlar dizisinde kesinleşen oyuncular Hazal Kaya ve Burak Deniz oldu. Hazal Kaya'nın canlandıracağı karakter, Shameless dizisindeki Fiona karakteri olacak. Ancak bu şuanlık söylenti. Yani Hazal Kaya ve Burak Deniz'in şu anda hangi karakterleri canlandıracakları belli değil.