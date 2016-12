Cash for Apps ile uygulama indir hediye kartı kazan! Cash for Apps uygulamasından uygulama indirerek App Store, Google Play Store, Steam, G2A ve PSN için hediye kartları kazabilirsiniz. İşte Cash for Apps'in detayları.

Teknoloji Mobil Cash for Apps ile uygulama indir hediye kartı kazan! 26/12/2016 09:20 İndir kazan türündeki girişim olan Cash for Apps ile uygulama indirerek hediye kartları kazanabilirsiniz. Android ve iOS platformlarında yer alan Cash for Apps'i indirdiğinizde e-mail adresiniz ile sisteme ücretsiz kayıt olmanız gerekiyor. Üyelik işleminden sonra Cash for Apps'e girerek sponsorlu uygulamaları görüntülüyorsunuz. Sponsorlu olan uygulamaları indirerek puanlar biriktiriyorsunuz. Örneğin; Twitter uygulamasını sponsorlu olduğunda indirirseniz 284 puan kazanabilirsiniz. İndirmiş olduğunuz uygulamayı açıp 30 ila 60 saniye arasında uygulamada kalmanız gerekiyor. Daha sonra Cash for Apps'e geri dönerek puanınızı alabilir ve indirdiğiniz uygulamaları kullanmayacaksanız silebilirsiniz. Belli bir puan topladıktan sonra "Rewards" bölümünden; App Store, Google Play Store, Steam, G2A ve PSN gibi platformlardan 5 ila 15 dolar arasında hediye kartlarına ücretsiz sahip olabilirsiniz. Share yani paylaş bölümünden Cash for Apps'i paylaşır ve arkadaşınız davet kodu ile sisteme üye olursa; her iOS cihaz için 90 puan, Android cihaz için ise 45 puan kazanabilirsiniz. Cash for Apps sistemine katılmak için tıklayın.