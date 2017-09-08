Uygulamalar iPhone 8'de nasıl görünecek?

Apple'ın yakında çıkacak olan iPhone 8 modeli, 2014'ten bu yana şirketin ilk yeni iPhone tasarımını içeriyor. Ancak telefonun en çok heyecan verici yanı, yeni tasarımı. Apple'ın hoparlörünü ve sensörlerini iPhone'un ekranının altına gizlemesi gereken teknoloji, seri üretim için henüz hazır değil. Fakat Apple, akıllı telefonlar arasında şuanda yaygın olan dünyanın en iyi ekran-gövde oranına sahip yeni bir amiral gemisi iPhone'u piyasaya çıkarmaya hazırlanıyor.

Apple'ın yeni iPhone 8’i AMOLED ekrana sahip ilk iPhone olacak. iPhone 8 tasarımını çeşitli kaynaklardan defalarca görmüştük. Sızdırılan bu görsellerdeki tasarımına bakıldığında, telefonun üst kısmında sadece bir çentikle kesilen çerçeve olduğu görülüyor.

Burada ön kamera ve 3D yüz haritalama kameraları ve diğer sensörler yer alıyor. En iyi kılıf üreticisinden gelen iPhone 8 sızıntılarına inanacak olursak, Apple durum çubuğunun rengini fiziksel "çentik" rengiyle harmanlayacak ve kesintisiz bir görsel deneyim sağlamaya çalışacak.

Sızdırılan görsellerde ekran üstündeki rahatsız edici çerçevenin durum çubuğu ile harmanlanıp nasıl kaybolduğunu görebilirsiniz.

Bloomberg'in kaynakları genellikle doğru çıkıyor ve bu yüzden bunun olmasını bekliyoruz. Ne yazık ki, kullanıcıların iPhone 8'deki çirkin arayüzüne alışması biraz zaman alacak gibi görünüyor.

Apple, 12 Eylül'de, yani önümüzdeki hafta "iPhone Edition veya X" olarak piyasaya çıkabilecek yeni iPhone 8'i tanıtmaya hazırlanıyor. Telefon, iPhone 7s ve iPhone 7s Plus olarak anılan iki yeni iPhone'la birlikte tanıtılacak. Her üç model de 15 Eylül Cuma tarihinden itibaren ön sipariş için hazır olacak ve ardından 22 Eylül Cuma günü piyasaya çıkması bekleniyor.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda, uygulamaların ve arayüzünün iPhone 8'de nasıl görüneceğini inceleyebilirsiniz.