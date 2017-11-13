Uygun fiyatlı iPhone SE (2018) nasıl görünecek?

iPhone X ile çerçevesiz ekran tasarımına geçen Apple'ın, bu tasarım anlayışını 2018'de tanıtacağı iPhone modellerinde de devam ettireceği su götürmez bir gerçek. Cupertinolu devin uzun bir süredir yenilemediği 4 inçlik canavar olan iPhone SE modelinin, 2018'de çerçevesiz ekran ile geleceği söylentileri şimdiden kulaktan kulağa dolaşmaya başladı.

Pablo isimli tasarımcı, iPhone X'in çerçevesiz ekranından ilham alarak, 2018 model iPhone SE'nin nasıl görünebileceğini, hazırladığı görseller ile gözler önüne seriyor.

iPhone SE'nin konsept tasarımlarına geçmeden önce telefonun; Animoji destekli ön kamera, derinlik efekti oluşturabilen tek kamera kurulumu, Apple A11 yonga seti ve 2 GB RAM ile geleceğinin düşünüldüğünü belirtelim. iPhone SE (2018) modelinde Home tuşunun yer almayacağı ve iPhone X'teki gibi bir sistemin kullanılacağı düşünülüyor.

iPhone X'in çentikli tasarımından daha güzel görünen iPhone SE konseptlerine ilerleyen sayfalardan ulaşabilirsiniz.