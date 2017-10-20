Uygun fiyatlı iPhone X geliyor!

Amerika'da 999 dolar fiyatı ile olay olan iPhone X için Apple farklı bir strateji izleyecek gibi görünüyor. Macotakara'nın kaynaklarına göre; Cupertinolu firma önümüzdeki yıl uygun fiyatlı iPhone X modeli duyuracak. Ancak bu model beklendiği gibi ucuz olmayacak.

Sızıntılara göre; uygun fiyatlı iPhone X, aynı iPhone X tasarımı ile gelecek. OLED ekran, Apple A11 Bionic yonga seti, True Depth kamera ve Face ID gibi özellikler ile gelmesi beklenen uygun fiyatlı iPhone X, 100 dolar daha ucuz olacak. 899 dolara satılması beklenen uygun fiyatlı iPhone X'in hangi özelliklerinin kırpılacağı ve ne zaman satışa sunulacağı henüz bilinmiyor.

Apple'ın uygun fiyat anlayışının biraz enterasan olduğunu söyleyebiliriz. Uygun fiyatlı iPhone X'in fiyatı iPhone 8 Plus'tan bile pahalı olacak. Bakalım Apple'ın uygun fiyatlı iPhone X projesi hayata geçecek mi?