Uykusuzluğun neden olduğu hastalıklar

Bir insan için uyku çok önemlidir. Düzensiz uyku, birçok sağlık problemini de beraberinde getirir. Bu yüzden sağlıklı ve huzurlu bir uyku insanın enerjisi için de çok önem taşıyor. Araştırmacılar insanlar üzerinde yaptığı izlenim ve gözlemeleri sonucunda, uykusuzluğun hangi hastalıklara neden olabileceğini açıkladılar.

İşte uykusuz olmanız durumunda ortaya çıkabilecek hastalıklar:

Soğuk algınlığı

Neden sürekli hastalandığınızı merak ediyorsanız ve ofiste dolaşan her hatayı büyütüyorsanız, muhtemelen yeterince uyku uyumadığınız için oluyor. Soğuk algınlığına yakalanmış 153 kişiden oluşan bir grup arasında yapılan araştırmada, iki hafta öncesinde 7 saatten az bir süre uyuyanların, 8 saat veya daha fazla uyku çekenlere kıyasla neredeyse hastalanma ihtimalini üç kat fazla buluyordu. Ne kadar iyi uyuduğunuz da ayrı bir faktör. Zamanlarının % 92'sini yatakta uyurken geçirenlere göre, yatarken geçirdikleri vakitlerin % 98-100'ünü huzursuzca uyuklayarak geçirenlerin soğuk alması 5.5 kat daha muhtemel.