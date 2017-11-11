Uzay artık savaş alanı potansiyeli taşıyor!

ABD Hava Kuvvetleri Sekreteri Heather Wilson, Washington'un uzayı savaş eylemleri için bir alan olarak gördüğünü açıkladı.

11/11/2017 21:30

Pentagon’un önümüzdeki yıl uzay çalışmalarının harcamaları %20 oranında arttırmaya planladığını belirten Heather Wilson, Faaliyetlerimizin tüm alanlarında gücümüzü arttırmak için uzay alanında modernizasyonu öne çıkarıyoruz. dedi.

Washington’un 100 milyon dolar finansman sağlanması öngörülen Space Enterprise Consortium programının geçen hafta başlatıldığını duyurduğunu hatırlatan WilsonBu program sayesinde uzayda daha çok deney yapmak ve imkânlarımızı yoğun bir şekilde genişletmek için uzayda modelleme yapacağızdedi.

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Öte yandan ABD Hava Kuvvetleri Komutanı General David Goldfein, halkın ABD’li askerlerden uzayda üstünlük sağlamalarını beklediğini ve bu üstünlüğün saldırıdan özgürlük ve manevra özgürlüğü öngördüğünü aktardı.

    Yazar: Berk İşçimen

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