Uzay artık savaş alanı potansiyeli taşıyor!

Pentagon’un önümüzdeki yıl uzay çalışmalarının harcamaları %20 oranında arttırmaya planladığını belirten Heather Wilson, Faaliyetlerimizin tüm alanlarında gücümüzü arttırmak için uzay alanında modernizasyonu öne çıkarıyoruz. dedi.

Washington’un 100 milyon dolar finansman sağlanması öngörülen Space Enterprise Consortium programının geçen hafta başlatıldığını duyurduğunu hatırlatan Wilson, Bu program sayesinde uzayda daha çok deney yapmak ve imkânlarımızı yoğun bir şekilde genişletmek için uzayda modelleme yapacağız. dedi.

Öte yandan ABD Hava Kuvvetleri Komutanı General David Goldfein, halkın ABD’li askerlerden uzayda üstünlük sağlamalarını beklediğini ve bu üstünlüğün saldırıdan özgürlük ve manevra özgürlüğü öngördüğünü aktardı.