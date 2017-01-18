Uzaydaki bir şey bütün galaksileri öldürüyor

İnsan ırkı, dünyanın canlı ve yaşanabilir olmasını sağlamaya odaklanır ve bunu için elinden geleni yapar. Ancak, uzayın derinliklerinde bilim adamlarını bile tamamen şaşırtan bir şekilde öldürülen galaksiler mevcut.

Uluslararası Radyo Astronomi Araştırmaları Merkezi'nde çalışan araştırmacılar tarafından hazırlanan yeni bir belge, son derece rahatsız edici bir eğilimin, kelimenin tam anlamıyla binlerce galaksinin erken ölüme mahkûm olmasına yol açtığını söylüyor.

Bilim adamları, genel olarak kendi çevresinde 1100 galaksinin üzerinde çalıştıktan sonra, ram basıncı denilen bir işlemin, arızalı olan galaksilerin gazlarından arındırılmasına yol açtığını ve yeni yıldızların onları şekillendirmesini önlediğini ve onları beklenenden daha hızlı püskürtmesine neden olduğunu düşünüyorlar. Yeni yıldız oluşumunu sağlamak için yeterli gaz olmadan, galaksiler sadece soğur ve ölürler.