Uzaylı bulucu için geri sayım!

ELF olarak da bilinen ExoLife Bulucu bu aralar bilim dünyasının en çok konuştuğu projelerden biri. Zira ELF, gezegenimizden 24 ışık yılı uzaklıktaki gezegenlerin atmosferini son derece detaylı bir şekilde inceleyebilecek. Bu nedenle dünya dışı bir medeniyet veya yaşama ev sahipliği yapan bir gezegen bulabilmek için bugüne kadar geliştirilen en gelişmiş cihaz olan ELF uzaylı avcısı olarak da anılıyor.

ELF, kullanıma girdiğinde dünya dışında hayat var mı sorusuna yanıt bulmak biraz daha kolaylaşacak. Ancak bilim insanları ELF'in kullanıma girmesi için en az 2 yıl daha beklenmesi gerektiğini belirtiyor. Geçtiğimiz günlerde Uzaylılar bizimle neden bağlantı kurmuyor? Sorusuna cevap veren Oxford Üniversitesi insanoğlunun uzaylı bir medeniyetle iletişim kurmamasının nedeninin evrenin ısısı olabileceğini belirtmişti.

İleri teknolojiye sahip bir uzaylı medeniyetinin dijitalleştiğini varsayan Aestivation Hipotezi olarak adlandırılan bu iddiaya göre, evrende başka medeniyetler arayan uygarlıklar evrenin koşulları düzelene kadar hipernasyon yani kış uykusunda olabilir.