Valve 150'den fazla oyunu Steam'den kaldırdı!

Steam daha önce yapılmış oyunları kullanarak oyunlar yaratan, ancak orijinalliğe çok az veya hiç sahip olmayan geliştiricilerin oyunlarını kaldırıyor! Steam'den 173 oyun çıkarılacak; bunların çoğunluğunun Silicon Echo Studios tarafından geliştirilmiş olduğu iddia ediliyor. Studio Echo sadece iki ayda 86 başlık yayınladı; bunların çoğu aynı ama farklı bir isim altında.

Silicon Echo, Steam Direct'te bir kaç tane oyun başlattı ve bu kötü oyunlardan kazanç elde ederken oyun başı 100 dolar ücret aldı. Geliştirici, kart ticaretinden de yararlanıyordu. Oyunlar genelde Steam'de ücretsiz veya ucuz paketler halinde satıldı, böylece kullanıcıların oyunu ucuza alıp Steam Pazar'ında satması, oyunun maliteyinden çok etmesi ve geliştiricinin yüksek meblağlar kazanmasına sebep oldu.

Valve, Silicon Echo'nun oyunlarını sahte oyunlar olarak adlandırdı ve geliştiricinin eylemlerinin mağazanın işlevselliğini olumsuz etkilediğini söyledi. Valve, Steam Direct'in piyasaya sürülmesinden bu yana aldığı yeni oyunları kontrol etme konusunda zorluk çekti. Steam Direct, haziran ayında oylama platformu Steam Greenlight'ın yerine geçerek herhangi bir geliştiricinin ücreti ödediği sürece oyun yayınlamasına izin verdi.

Ne yazık ki bu da düşük kalite kontrolü ile sonuçlandı. Silicon Echo'nun tüm oyunları Steam'den kaldırılmış ancak oyunlara sahip olanlar hala onları oynayabilecek, ancak kartlar artık değersiz.