Valve'den VR oyunları geliyor!

Yıllardır beklenen ve oyuncular tarafından çok istenen Half-Life 3 nedeniyle artık üç kelimesinden bıkan, üç kelimesini sevmeyen Valve, buna karşın oyuncuları her hamlesi ile zorluyor. İşin şakası bir yana, Half-Life 3'ün çıkması için pek umut olmasa da Valve oyun geliştirmeye devam ediyor.

Bir ay kadar önce bazı açıklamalar yapan Gabe Newell, detay vermese de yeni oyunlar üzerinde çalıştıklarını işaret etmişti. Bugünlerde o oyunlara yönelik detaylar ortaya çıkmaya başladı. Hepsi sanal gerçeklik oyunu olacak bu oyunlar, PC ve konsol platformuna sunulup aynı zamanda VR seçeneği olan oyunlar gibi olmayacak. Bu oyunlar, VR odaklı olacak.

Üstelik VR oyunlarının, genelde hikayesi kısa süren oyunlar olmasının aksine Valve'in oyunları uzun ve detaylı oyunlar olacak. HTC Vive ile birlikte Valve artık hem yazılım hem de donanım geliştiren bir konumda. Şu an için Valve'in neden sanal gerçeklik sektörüne odaklandığı bilinmiyor fakat gelecek oyunlar, sanal gerçekliğin oyun sektöründe her geçen gün artan ağırlığını ciddi seviyelere çıkaracak gibi.

Acaba bu 3 oyundan biri Half Life 3 VR olabilir mi? İlerleyen günlerde göreceğiz.