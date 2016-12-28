Vernee Apollo, iPhone 7'den daha hızlı açılıyor (Video)

Vernee Apollo'nun parmak izi sensörü, iPhone 7'nin parmak izi sensörü ile karşılaştırıldı.

28/12/2016 08:00

Son zamanlarda Vernee, en yeni amiral gemisi ve ilk Mediatek VR cihazının en yeni modeli Vernee Apollo’yu piyasaya sürdü. Apollo, on çekirdekli Helio X25 işlemci, 2K ekran, 4GB RAM, 64 GB ROM, ve 21 megapiksel kameranın yanısıra, bir VR kutusu ile birlikte geliyor.

Bununla birlikte, yüksek konfigürasyon mutlaka hızlı ve sorunsuz bir deneyim demek değildir. Bu ikisi üreticinin optimizasyon ve geliştirme kabiliyeti ile yakından ilgilidir. Vernee, Apollo'nun 0.1 saniye içinde kilidini açabileceğini iddia ediyor. Şirket, bu iddiayı kanıtlamak ve telefonun süper hızlı parmak izi sensörünü göstermek için Apollo ve iPhone 7 Plus arasında bir video karşılaştırması yaptı.

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Vernee, Apollo'yu piyasaya sürülmeden önceki üç ay boyunca optimize ettiklerini söylüyor. Sensörün hızlı olmasının yanısıra parmak izi kayıt işlemi yalnızca 8 kez parmak izi girişi ile tamamlanabilir.

Aşağıda yapılan karşılaştırmayı inceleyebilirsiniz.

    Yazar: Ayşe Aydoğmuş Teknolojiye dair her şey.

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