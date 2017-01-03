Vestel Venüs V3 5580 İncelemesi

Vestel firması akıllı telefon Venus'ün yeni modeli V3 5580'i tanıttı. Telefon 899 TL'den başlayan satış fiyatıyla tüketiciyle buluştu.

Şirket açıklamasına göre, Vestel, Türkiye'nin "ilk yerli akıllı telefonu" Venus'ün yeni modeli 5580'i yeni özellikleri ile teknolojiseverlerle buluşturdu. Venus 5580, metal gövdesi, 5,5 inç full HD çözünürlüğündeki ekranı, 8 çekirdekli işlemcisi ve 16 MP arka, 5 MP ön kamerası ile performans ve tasarım olarak sınıfının en iyilerinden biri olarak öne çıkıyor.

Yüzde 76,6 ekran kasa oranıyla 5,5 inç ekran deneyimini 5 inç boyutuyla sağlayan Venus V3 5580, bu özelliği ile kullanıcısına büyük ekran telefonu tek elle kullanma kolaylığı sağlıyor.

4.5G şebeke uyumlu Venus V3 5580, tasarımı, performansı ve üstün kamera özellikleri ile sevdiklerine yılbaşı hediyesi arayanlar için de iyi bir seçenek olarak gösteriliyor. 3 GB RAM kapasitesi, 8 çekirdekli işlemcisi ve 3000 mAh çıkarılabilir bataryası ile ön plana çıkan Venus V3 5580, FM Radyo özelliği ve kızılötesi teknolojisi sayesinde sunduğu uzaktan kumanda özelliği ile de mükemmel bir akıllı telefon deneyimi sunuyor.

Venus V3 5580 ayrıca, sahip olduğu ön ve arka kamerasıyla kullanıcısına her an kaliteli fotoğraf çekme imkanı veriyor. 16 MP olan arka kamerasında 3 adet LED flaş bulunurken, bu kamera otomatik odaklama, yüz algılama, HDR ve panorama gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor.

Vestel satış noktalarında, anlaşmalı GSM operatörü mağazaları ve teknoloji marketlerde satışa sunulan Venus V3 5580’in fiyatı ise 899 TL’den başlıyor.