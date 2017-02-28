Vestel Venus Z10 tanıtıldı!

Vestel, MWC 17 etkinliğinde yeni akıllı telefonu Venus Z10 modelini tanıttı. Vestel Venus Z10, özellikleri ile Android kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı. Peki, Venus Z10'un özellikleri neler?

Venus Z10 özellikleri

5.2 inç Full HD IPS ekran çözünürlüğüne sahip Venus Z10, gelişmiş 8 Megapiksel ön kamerası, 13 Megapiksel dual tone true flaşlı arka kamerasının sağladığı kaliteli çekimler sayesinde keyifli anları ölümsüzleştiriyor.

Başarılı bir kamera deneyimi sağlayan Z10, PDAF, OIS ve EIS teknolojileri ile hareketli objelere hızlı odaklanıp, el titremelerini algılayarak çok daha net çekimler sunuyor.

Venus Z10’daki 8 çekirdekli 64 Bit Qualcomm işlemci, yüksek performans gerektiren birçok uygulamanın başarıyla çalıştırılabilmesini sağlıyor. Venus Z10 komple metal ve diamond cut cam birleşimi tasarımı, 2.5D cam teknolojisi ve parmak izi okuyucu özelliği ile şıklığı ve ergonomiyi bir araya getiriyor.

Venus ailesinin üyeleri 2017 itibarıyla 3 farklı segmentte satışa sunulacak. Giriş segmentindeki ürünler Venus E serisi, orta segmentteki ürünler Venus V serisi, üst segmentteki ürünler ise Venus Z serisi olarak anılacak. Vestel, 2017 yılı içerisinde her segmente ait yeni ürünlerini tüketicileri ile buluşturmaya devam edecek.