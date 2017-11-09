Vivo V7 Plus'ın özellikleri, renk seçenekleri ve satış tarihi resmileşti!

Çinli üreticilerin son yıllarda akıllı telefon pazarına yaptığı katkılar yadsınamaz. Huawei hali hazırda dünyanın en büyük üç akıllı telefon üreticisinden biri konumunda. Hatta bazı zamanlar Samsung ve Apple'ı sollayıp zirveye yerleşiyor. Xiaomi, akıllı aksesuar pazarında ilk sıradayken kaliteli telefonlar üretmeyi de başarıyor. Vivo da, diğer şirketlerin izinden gidip ismini duyurma amacı güdüyor.

Şirketin yeni orta-üst sınıf akıllı telefonu Vivo 7+, 15 Kasım 2017'den itibaren Amazon.com üzerinden tüm dünyaya pazarlanmaya başlayacak. Vivo 7+; Elektrik Mavisi, Mat Siyah ve Şampanya Sarısı renk seçenekleriyle piyasaya sürülecek. Vivo 7+'ın yetenekleri ise şöyle belirlenmiş.

5.99-inç (1440 x 720 piksel) 18:9 FullView 2.5D, Corning Gorilla Glass 3 destekli kavisli ekran

1.8GHz sekiz çekirdekli Snapdragon 450 14nm işlemci ve Adreno 506 GPU

ve Adreno 506 GPU 4 GB RAM, 256 GB'a kadar yükseltilebilen 64GB dahili saklama alanı

Android 7.1.2 İşletim Sistemi

Çift SIM

16MP LED flaşlı arka kamera, OmniVision OV16880 sensor, PDAF

24MP LED flaşlı ön kamera, f/2.0 aperture

Parmak izi sensörü

Boyutlar: 155.87 × 75.7 × 7.7mm

Ağırlık: 160 gram

4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 4.2, GPS + GLONASS

3225mAh çıkarılamaz batarya

Cihazın Amazon.com fiyatı 340 dolar olarak belirlendi.