Vivo'nun yeni selfie canavarı Y79'un özellikleri belli oldu!

Vivo, V7+ modeli ile benzerlikler içeren telefonu Y79'u resmen tanıttı. Aynı V7+ gibi, Y79'da öz çekim kamerası ile göz kamaştırıyor.

Vivo Y79; 18:9 oranlı 6 inç ekran, ince çerçeve ve yüzde 84.4 gövde ekran oranı ile estetik açıdan çok iddialı. Elbette akıllı bombanın yapabildikleri bunlarla sınırlı değil. Cihaz; sekiz çekirdekli 2.0 GHz saat hızında çalışan Snapdragon 625 işlemci, Adreno 506 grafik yongası, 4 GB of RAM, 64 GB artırılabilir dahili saklama alanı, 24-megapiksellik LED flaşlı selfie kamerası, otomatik odaklama mimarisi ve çift flaşa sahip 16 MP arka kamera, çift SIM kart desteği, parmak izi okuyucu, 3300 mAh'lik batarya ile çoğu kullanıcının tüm beklentilerini karşılayabilecek kapasitede.

155.87 × 75.7 × 7.7mm ölçülerinde ve 160 gram ağırlığındaki Vivo Y79 kızıl altın, altın ve siyah renk seçenekleri ile satışa sunulacak. Akıllı telefon öncelikle anayurdu Çin'de 370 dolarlık fiyat etiketiyle raflardaki yerini alacak. Vivo Y79, en geç 2018 yılında başında uluslararası pazarda yüzünü gösterecek.