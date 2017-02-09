Vizio, TV kullanıcılarının verilerini sattı!

Akıllı TV'lerin yaygınlaşmasından sonra neredeyse kimse gizlilik konusunda endişe etmemişti. Ancak akıllı TV'lerde kullanıcı verileri toplanıyor ve bu da gizlilik açısından büyük bir risk oluşturuyor. Samsung, Sony, LG ve Sharp gibi TV üreticileri bu verileri güvenli bir şekilde saklayıp kimse ile paylaşmazken, Vizio'nun hiç de öyle davranmadığı ortaya çıktı.

ABD Federal Ticaret Komisyonu ve New Jersey Başsavcılık Ofisi'nden yapılan açıklamada; Vizio'nun, kullanıcıların bilgi veya rızası olmaksızın 11 milyon kişinin kişisel verilerini topladığı ortaya çıktı. Gizlilik ilkesini ihlal eden ve verileri satan Vizio bu yüzden toplamda 2.2 milyon dolar tazminat ödeyecek.

2014 yılından beri verileri toplayıp satan Vizio; üçüncü parti firmalara satmak için tüketicilerle ilgili; cinsiyet, yaş, gelir, medeni hal, hane halkı büyüklüğü, eğitim seviyesi ve ev değeri gibi bilgileri toplamış. Sözde gizli olarak saklanması gereken bu bilgilerin 3. parti firmalar ile paylaşılması resmen skandal. Toplanan bu verilerin, kişiselleştirilmiş reklam amaçlı kullanılacağı düşünülüyor.