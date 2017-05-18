En çok ilgi gören vizyondaki Türk Filmleri açıklandı

Türkiye’de sinema izleyicisi tercihini daha çok yerli filmlerden yana kullanırken, bu yıl ilk beş ayda vizyona giren Türk filmlerini toplam 17 milyon 940 bin 11 kişinin izlediği ortaya çıktı. Interpress’in Box Office Türkiye (https://boxofficeturkiye.com) verilerinden elde ettiği sonuçlara göre, 2017 yılında vizyona giren filmler içinde salonlara en fazla seyirciyi Şahan Gökbakar’ın “Recep İvedik 5” filminin çektiği tespit edildi. Filmi şu ana kadar 7 milyon 380 bin 748 kişinin izlediği belirlendi. Ünlü komedyenin meşhur tiplemesi Recep İvedik serisinin son halkası olan film hakkında yılbaşından bu yana medyaya ise 8 bin 678 haber yansıdığı görüldü.

2017 yılında vizyona giren ve sinema severlerin yoğun ilgisini çeken bir seri filmde Ahmet Kural ve Murat Cemcir’in başrollerini paylaştığı “Çalgı Çengi İkimiz” filmi oldu. İlki sonradan büyük ilgi gören bu ikinci filmi sinemada 2 milyon 784 bin 741 kişinin izlediği saptandı. Film hakkında medyada çıkan haber sayısı ise 3 bin 919 olarak belirlendi. Üçüncü sırada ise Ata Demirer tarafından çekilen ve 1 milyon 803 bin 704 kişi tarafından izlenen “Olanlar Oldu” filmi yer alırken film ile ilgili medyada çıkan haber sayısı ise 2 bin 309 olarak tespit edildi.

Son dönemde televizyonda ‘Eşofmanlı Şevket Hoca’ tiplemesiyle öne çıkan Çağlar Çorumlu’nun başrolde oynadığı “Kolonya Cumhuriyeti” filmini 848 bin 690 kişi izlerken, film hakkında medyaya 1.490 haber yansıdığı belirlendi. Yılmaz Erdoğan’ın senaryosunu yazıp yönettiği ve kadın erkek ilişkilerini konu alan “Tatlım Tatlım” ise 722 bin 228 seyirciyi salonlara çekmeyi başardı. Film hakkında yılbaşından bu yana medyada çıkan haber sayısı ise 2 bin 597 oldu.

Bu yıl vizyona giren filmler arasında en çok hasılat yapan ve Interpress’in verilerine göre en çok konuşulan ilk 10 film arasında yer alan diğer filmler ise Mahsun Kırmızıgül’ün çok tartışılan filmi “Vezir Parmağı”, başrollerini Murat Yıldırım ve Fahriye Evcen’in paylaştığı “Sonsuz Aşk”, ödüllü yönetmen Ferzan Özpetek’in aynı adlı kitabından sinemaya uyarladığı “İstanbul Kırmızısı”, ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın da destek verdiği “Deli Aşk” ve ilkinin gördüğü ilgi üzerine ikincisi çekilen komedi aksiyon filmi “Hep Yek 2” olarak belirlendi.