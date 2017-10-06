Vodafone logosunu değiştirdi!

Vodafone, 2005 yılında Telsim'i satın aldıktan sonra ülkemizde faliyet göstermeye başlamış ve 2007 yılında da Telsim ismini resmen Vodafone olarak değiştirmişti. 1991 yılından beri hizmet veren Vodafone, bugün düzenlemiş olduğu etkinlik ile uzun yıllardır kullandığı logosunu değiştirdiğini açıkladı.

Son yılların popüler tasarım anlayışı olan Flat tasarıma geçen Vodafone, yenilediği logosu ile yeni bir imaj çizmeyi hedefliyor. Vodafone'un yeni logosuna baktığımızda çok fazla değişikliğin olmadığını sadece eski logonun etrafındaki beyaz halkanın kaldırıldığını görüyoruz.

Geçtiğimiz aylarda NBA'in de logosu değişmiş ve bu fark anlaşılmamıştı bile. Büyük firmalar, alışılmışlığı bozmamak adına bu tip sadeleştirmeler yapabiliyor. Vodafone da bu tip bir sadeleştirmeden yana tercihini kullanarak akıllıca bir seçim yapmış. Türkiye'de "Hazır mısınız?" sloganı ile tanıtılan yeni logo, bugünden itibaren şirketin tüm faliyet alanlarında kullanılacak.