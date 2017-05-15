Vodafone VoWiFi teknolojisini kullanıma sunuyor!

Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Vodafone, hayata geçirdiği mobil teknolojilerle abonelerine kesintisiz hizmet sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda WiFi üzerinden arama (VoWiFi) teknolojisini devreye sokan Vodafone, abonelerine WiFi bağlantısı olan her yerden yüksek ses kalitesi ile hizmet sunacak.

Abonelerin hayatlarını kolaylaştıracak Vodafone VoWiFi’yi kullanmak için herhangi bir ek uygulama gerekmiyor. WiFi destekli bir telefon ve SIM kart aracılığıyla, herhangi bir WiFi bağlantısı üzerinden yapılan arama sayesinde, kullanıcılar fiziki şartlar sebebiyle sinyal seviyesinin yetersiz kaldığı ortamlarda kolayca çağrı yapıp, çağrı alabilecekler. Vodafone, 2015 senesinde yaptığı testle Türkiye’de Wi-Fi üzerinden arama yapan ilk operatör olmuştu.