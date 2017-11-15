Volvo uçan otomobil üretecek!

Geely, uçan otomobil geliştiren Terrafugia isimli firmayı satın aldı!

15/11/2017 14:15

Bilimkurgu filmlerinden fırlamış gibi gözüken uçan otomobillerle ilgili bir hamle de Volvo'dan geldi. 2019’dan itibaren 5 yeni modelinin motorlarının elektrikli olacağı açıklayan Volvo bu sefer de gözünü uçan otomobil pazarına çevirdi. Volvo'yu bünyesinde bulunduran Geely, uçan otomobil geliştiren Terrafugia isimli firmayı satın aldığını resmen açıkladı.

ABD Massachusetts merkezli Terrafugia şirketi daha önce katlanabilir kanatlara, dört tekere ve sinyal lambalarına sahip iki kişilik uçan otomobili ile basında çokca yer bularak meraklı gözlerin odak noktası olmuştu. Bu araç görünen o ki Geely'nin de ilgisini çok çekmiş.

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Şirketin ürettiği araç geçtiğimiz yıl Federal Havacılık İdaresi'nden onay almayı da başarmıştı. Terrafugia'yı bünyesine katan Geely'nin gelecek planlarında Volvo ile bu alanda bir çalışma yapıp yapmayacağını ise zaman gösterecek.

 

    Yazar: Berk İşçimen

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