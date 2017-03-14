Volvo'nun ilk elektrikli otomobili için tarih verildi

Volvo, 2019 yılında piyasaya çıkarmayı planladığı elektrikli otomobil hakkında daha ayrıntılı bilgi verdi.

Volvo, Automotive News'a aracın 250 mil aralığında olacağını ve başlangıç fiyatının 35.000 ila 40.000 $ arasında olduğunu söyledi.

Haberler, otomobil üreticilerinin, uzun menzilli, seri pazar elektrikli araçlar üreten General Motors ile rekabet etmek için nasıl baladıklayor.

GM'nin Chevy Bolt 238 mil aralığına sahip ve fiyatı 36.620 $'dan başlıyor. Ayrıca Tesla, 35.000 $ fiyat etiketi ile 215 mil menzile sahip Model 3 sedan satışını bu yılın sonunda başlatacak.

Volvo, 2019 yılında hangi tür elektrikli aracı piyasaya süreceğini henüz açıklamadı. İsveçli otomobil üreticisi, XC90 SUV modelinin eklenti hibrid sürümünü Ağustos 2015'te piyasaya sürdüğünde, elektrikli araç alanına girmeye başladı. Şirket, 2025 yılına kadar bir milyon elektrikli aracı yola çıkarmayı planlıyor.