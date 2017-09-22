Volvo'nun Tesla'yı endişelendiren otomobili!

Volvo, yeni nesil otomobil teknolojisini tamamen kucakladı. Şirket, 2018'den sonra yalnızca gazlı olmayan otomobil üretmeye kararlı görünüyor ve kendi kendini sürüş tekniği, herhangi otomobilde en gelişmiş özelliklerden biridir.

Volvo XC40, şirketin SUV serisine katılan en yeni modelidir ve bu model oldukça göz alıcı. Teknoloji ve mimariyi büyük kardeşleri XC60 ve XC90'dan alıyor ve daha küçük ve daha ucuz bir model haline getiriyor. XC40 ABD'de 33.000 $'lık bir fiyatla başlayacak ve seçenekleri 40.000 doları aşıyor. Tesla için bu rahatsız edici olacak gibi görünüyor.

Tesla ile Volvo arasındaki karşılaştırma, düşündüğünden çok daha yakın. İkisi de lüks bir segmenti hedef alıyor ve Volvo, Tesla'yı haritada gösteren şeylerin birçoğunda da iyi. Otomobilin araç içi sistemleri, kendinden sürüş sistemlerini ve telefonlar için dahili kablosuz şarj gibi modern dokunuşları kontrol etmek için dev bir dokunmatik ekranı var.

Kendinden sürüş sistemleri arasında Tesla'nın Otomatik Pilotu'na benzer Pilot Yardımı, yayalara ve kentsel engellere yardımcı olan Şehir Güvenliği ve Tesla Modeli S sürücüsünü öldüren ölümcül Otopilot kazası gibi şeyleri önlemeye yardımcı olan özerk frenlemeli Çapraz Trafik Uyarısı var.