VR balonu sönüyor mu?

Artırılmış gerçeklik olayının uzun bir süre önce gelip geçici bir heves olduğunu dile getirmiştik. Bugün gelen haberler ise VR balonunun artık sönüşe geçtiğini gözler önüne seriyor. Bildiğiniz gibi Nokia, VR işine OZO VR gibi oldukça güçlü bir kamera ile giriş yapmıştı. 60 bin dolara satılan OZO VR'da 8 adet 2K x 2K kamera sensörü, 195 derecelik f/2.4 lens ve 8 adet mikrofon yer alıyordu.

VR sektörü için bir devrim olacağı söylenen OZO VR'ın bugün fişi sürpriz bir şekilde çekildi. Son indirimler ile 15 bin dolara satılan OZO VR, sinema sektöründekilerin ilgisini çekmemiş olacak ki, Nokia'nın bünyesinde OZO VR üzerinde çalışan 310 kişi bugün itibari ile işsiz kaldı.

Nokia çalışanlarının %35'ine tekabül eden bu işsiz kalan insanların sayısı, firmanın geleceği için soru işaretleri oluşturuyor. Nokia'nın, bir günde çalışanlarının %35'ini işsiz bırakması firma itibarı için pek iç açıcı değil. Özellikle de Nokia'nın VR üzerine bu kadar yoğunlaşıp piyasanın en güçlü VR kamerasının fişini çekmesi, işin VR'dan Artırılmış Gerçeklik'e (AR) kaydığının bir sinyali olabilir.