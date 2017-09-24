VR destekli Google Chrome!

Geçtiğimiz mayıs ayında Google I/O konferansında firmanın üzerinde çalıştığını açıkladığı VR destekli Chrome versiyonu, ortaya çıkmıştı. Yeni sürüm Daydream sanal gerçeklik gözlüğüyle birlikte çalışabiliyor. Bugün Chrome geliştirme ekibinden François Beaufort'un paylaştığı içerikte tarayıcının VR destekli özelliklerinin test edilmeye hazır olduğu ifade ediliyor.

Chrome versiyon numarası 61'den itibaren kullanıcılar artık web siteleriyle sanal gerçeklik ortamında etkileşebilecekler. Telefonunuzu Daydream VR'ın içine yerleştirdikten sonra tüm standart içerikleri ve WebVR destekli siteleri geniş bakış açısıyla deneyimleyebileceksiniz.

Bu adımlarla Samsung ve Oculus'a katılan Google, sanal gerçeklik ortamında da Web tarayıcı hizmeti vermeye başladı. Beaufort'un paylaşımında belirttiği bir diğer nokta da bu sürümün ilk VR destekli Chrome sürümü olduğu.