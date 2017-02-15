Fotoğraf tutkunları müjde! VSCO X kullanıma sunuldu!

iOS ve Android platformunda yer alan başarılı fotoğraf düzenleme uygulaması VSCO, geçtiğimiz günlerde RAW formatında fotoğraf çekme özelliği ile güncellenmişti. Bu güncellemenin ardından VSCO'nun Blog'unda VSCO X isimli yeni bir hizmetten bahsedilmişti. VSCO X ile VSCO uygulamasında yer alan ve ayrıca satılan filtrelerin yanında, sadece üyelere özel ön tanımlı filtrelerin geleceği söyleniyordu.

VSCO, dün yayınladığı güncelleme ile VSCO X hizmetini resmen kullanıma sundu. VSCO X sayesinde 100'den fazla ön tanımlı filtre ve sadece özel üyeler tarafından kullanılabilen ön tanımlı ayar ve araçları kullanabileceksiniz. Ancak bu hizmetin bir de bedeli var.

Eğer VSCO X hizmetini kullanmak istiyorsanız, yıllık 59,99 TL'yi gözden çıkarmanız gerekiyor. VSCO X hizmetinin yanında güncelleme ile VSCO'nun GIF halinde fotoğraf çekmenizi sağlayan DSCO uygulaması da VSCO'ya entegre edildi. Muhtemelen önümüzdeki günlerde DSCO uygulaması App Store'dan kaldırılacaktır.