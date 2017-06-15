Wargaming yeni mobil oyun departmanı Wargaming Mobile’ı duyurdu

World of… serisiyle çok oyunculu, free to play oyun yapımcıları arasında kendine önemli bir yer edinen Wargaming, baştan aşağı yeniden yapılandırdığı ve Wargaming Mobile adını verdiği mobil departmanını duyurdu. Bu departman bünyesinde mobil oyunlar geliştirip yayınlayacak olan Wargaming, aynı zamanda mobil geliştiricilere oyun yayıncılığı desteği verdiği Wargaming Mobil Yayıncı Programını (Wargaming Mobile Publishing Program) da tanıttı. Mobil departman, şirketin ana merkezinin de bulunduğu Kıbrıs’ın Lefkoşe kentinde konuşlanacak. Departmanın başında daha önce mobil dünya devleri GREE ve Kabam gibi şirketlerde üst düzey yöneticilik yapmış Keith Kawahata bulunuyor.

Wargaming Mobile Publishing Programı, AppsFlyer, Amazon GaemLift ve Amazon Web Servisleri, Delta DNA ve Unreal Engine gibi premium servislerle platformları bünyesindeki geliştiricilerin kullanımına açarak onlara soft-launch evresine kadar ücretsiz destek veriyor. Şayet üçüncü parti bir oyun soft-launch evresinde başarılı olursa, Wargaming Mobile’ın free-to-play oyunlar için oluşturduğu oyun tasarımı ve monetizasyon yapılarından, pazarlama kampanyalarından ve oyunun daha ileri geliştirme süreçleri için mali anlamda desteklerden yararlanabilme fırsatı elde ediyor.

Şayet üçüncü parti oyunlar karşılıklı anlaşılan hedef metrikleri yakalayabilirse, Wargaming’le kontrat imzalama aşamasına gelebiliyor. Bu noktada Wargaming Mobile oyunun resmi yayıncısı olma ihtimalini göz önünde bulunduruyor ve global dağıtım ve pazarlama kaynaklarını sahaya sürüyor.