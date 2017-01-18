Watch Dogs 2'yi ücretsiz deneyin!

Ubisoft, PlayStation 4 ve Xbox One sahiplerine sınırlı süreli bir denemenin parçası olarak Watch Dogs 2'yi ücretsiz deneme fırsatı sunuyor. Oyuncular Ubisoft blog'undaki bir yazıya göre, oyunun tek oyunculu ve çok oyunculu oyunlarını üç saate kadar keşfedebilirsiniz.

Ubisoft, Watch Dogs 2'nin 3 saatlik denemesinde kesintisiz erişim ve çok oyunculu oyunun tüm oyun özelliklerine tam erişim olduğunu söyledi. Görevlere dalabilir, Marcus Holloway ve DedSec'i tanıyıp, Bay Area'yı özgürce keşfedebilir, saldırıya uğramış ekipmanlarla kısıtlı bölgelere sızabilir, co-op'da bir arkadaşınızla irtibat kurabilir ve canınız ne isterse onu rahatlıkla yapabilirsiniz. diye de ekledi.

Ubisoft, deneme süresinde oyuncuların, Watch Dogs 2'yi satın almayı seçtikleri takdirde oyunun tam sürümüne rahatlıkla geçebileceklerini söylüyor. Deneme, 25 ila 28 GB'lık bir saklama alanı gerektiren oyunun tam indirilmesini gerektiriyor.

Watch Dogs 2'nin deneme sürümünü PS4 için PlayStation Store üzerinden bugün indirebilirsiniz. Xbox One sahipleri 24 Ocak'dan itibaren indirebilirler.