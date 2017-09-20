watchOS 4 yayınlandı!

Apple, iOS 11 ve tvOS 11 ile birlikte watchOS 4 güncellemesini de indirime sundu. Apple Watch 1st gen., Apple Watch Series 1, Apple Watch Series 2 ve Apple Watch Series 3 modellerinin aldığı watchOS 4 güncellemesi ile sistemde küçük değişikiliklerin yapılmasının yanında yeni kadranlar kullanıcıya sunuluyor.

watchOS 4 güncellemesi ile Aktivite, Antrenman ve Müzik bölümü yenileniyor. Apple Watch'un yenilenen Müzik uygulaması ile Apple Music'teki müziklerinizi iPhone'a bağlı kalmadan direkt saat üzerinden çalabiliyorsunuz. Tabii müzikleri dinlemek için Bluetooth kulaklığa sahip olmanız gerekiyor.

Yeni gelen kadranlar arasında; Siri kadranı, kaleydoskop kadranı ve Toy Story kadranı yer alıyor. watchOS 4 güncellemesi ile ayrıca geliştiriciler için yeni API'lar ekleniyor. watchOS 4 güncellemesini; iPhone>Watch>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden yükleyebilirsiniz.