Western Digital'den 12 TB'lık HDD!

Western Digital, büyük veri iş yükü taleplerini karşılamak üzere 12 TB kapasiteli modeli de içeren WD Gold sabit disk serisini genişletiyor. Yeni yüksek kapasiteli sabit diskler, bir dizi kurumsal ve bulut depolama uygulamalarında artan depolama yoğunluğuna çözüm sunuyor.

Gizli tüketici verileri, sağlık kayıtları veya ticari bilgiler gibi önemli verileri için, WD Gold sabit diskler, modern IT yöneticilerinin ihtiyaç duyduğu depolama çözümlerini sunuyor.

WD Gold sabit diskler, kullanıcıların en değerli verilerini depolamak için tasarlandı. Ağır iş yükü, yüksek titreşimli sunucu ortamları için tasarlanan yeni sürücüler, WD'nin sabit disk portföyünde en yüksek seviyede olan güvenilirlik derecesine (2,5 milyon saat MTBF) sahip.

Sürücüler, güvenilirlik ve güç verimliliği sağlamaya yardımcı olmak için Western Digital'in 4. nesil HelioSeal teknolojisini kullanıyor.