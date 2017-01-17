WhatsApp'a Android 7.0 Nougat desteği geldi

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, sonunda Android 7.0 Nougat sürümüne destek vermeye başladı.

17/01/2017 10:50

Son açıklanan Android kullanım oranlarına göre; %0.7'lik bir dilime girip Android 7.0 Nougat sürümünü kullanıyorsanız kendinizi şanslı hissedebilirsiniz. Ancak hepimizin sıkça kullandığı WhatsApp uygulaması Android 7.0 Nougat sürümünde bazı teknik sorunlara yol açmıştı. Şimdi ise WhatsApp Beta sürümü ile bu sorunlar yavaş yavaş ortadan kalkıyor.

Android 7.0 Nougat ile gelen geliştirilmiş bildirim sistemi, WhatsApp'ta sorunlara yol açmıştı. Örneğin; WhatsApp'ta hızlı cevap özelliğini kullandığınızda bir sonraki bildirim gelmiyordu.

WhatsApp 2.17.13 sürümü ile bu sorun ortadan kaldırılarak artık biden fazla mesaj aldığınızda ve hızlı cevabı kullandığınızda bildirimler düzgün bir şekilde çalışıyor.

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WhatsApp 2.17.13 sürümünün henüz beta aşamasında olduğunu bazı sorunların uygulamada hala yer alabileceğini belirtelim.

Eğer Android 7.0 Nougat yüklü bir telefona sahipseniz ve WhatsApp'ı sorunsuz bir şekilde kullanmak istiyorsanız, aşağıdaki bağlantıyı kullanarak Beta sürümünü indirebilirsiniz.

WhatsApp 2.17.13 Beta indir

    Yazar: Ender Öztürk

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