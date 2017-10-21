WhatsApp bildirim sorunu çözüldü!

iOS 11 güncellemesi ile birlikte, WhatsApp'ta bildirim sorunu meydana gelmişti. iOS 11 sürümünden kaynaklanan bir hatadan dolayı yaşandığı düşünülen sorunun, aslında WhatsApp uygulaması yüzünden yaşandığı bugün ortaya çıktı. WhatsApp, bugün yayınladığı yapı numarası 2.17.70 güncellemesi ile bildirim sorununu 1 ay sonra çözebildi.

WhatsApp bildirim sorunundan kurtulmak için; önce WhatsApp uygulamasını kapatın. Ardından App Store'a girip uygulamayı güncelleyin. Daha sonra iPhone'u kapatıp açın. Bu işlemleri yaptıktan sonra WhatsApp bildirim sorunu tarih olacak. Bu güncelleme ile ayrıca yeni konum paylaşma özelliğinin herkeste aktif olduğunu belirtelim.