WhatsApp'a yuva yıkacak bir özellik daha geldi!

Facebook'un bünyesinde yer alan WhatsApp, Facebook'ta yapılan yeniliklerin çoğuna ev sahipliği yapmıştı. Bugün ise WhatsApp'a yepyeni bir özelliğin geldiği duyuruldu. Bildiğiniz gibi iOS'te iMessage ile mesajlaşmanın yanında, kişiler ile canlı konum paylaşımı da yapılabiliyor. WhatsApp'a da bu özelliğin aynısı bugün geldi.

WhatsApp'ta an ve an izlenme dönemi!

WhatsApp'ın iOS ve Android uygulamalarına gelen güncelleme ile artık dilediğiniz kişiyle konumunuzu canlı olarak paylaşabileceksiniz. Kişiler; 15 dakika, 1 saat, 8 saat ve dilerlerse süresiz olarak konumlarını arkadaşları veya eşleri ile paylaşabilecek.

Konumunuzu paylaştıktan sonra karşı taraf sizi harita üzerinden an ve an izleyebilecek. Yuva yıkacak özellik olarak da nitelendirebileceğimiz canlı konum paylaşma özelliği, OTA üzerinden sunuluyor. Cuma gününe kadar herkesin kullanıma sunulmasını beklediğimiz bu özellik bakalım çiftlerin arasını bozcak mı?