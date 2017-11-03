WhatsApp çöktü!

WhatsApp bugün ilginç bir durum ile karşılaştır. Facebook'un bünyesinde yer alan WhatsApp, tüm dünya genelinde bağlantı sorunu yaşamaya başladı. WhatsApp'ın bağlantı sorunundan dolayı, platform üzerinden mesajlaşmak ve görüşme yapmak şimdilik mümkün değil.

WhatsApp'ın neden çöktüğü henüz bilinmiyor. Ancak tahminlere göre WhatsApp'ın sunucuların bir bakımın olması söz konusu. Gelişmeler geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

Güncelleme: WhatsApp serverlarında yaşanan sorun düzeldi. Artık WhatsApp üzerinden sorunsuz bir şekilde mesajlaşabilir ve görüşme yapabilirsiniz.