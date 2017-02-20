WhatsApp'ın yepyeni özelliği kullanıma sunuldu!

Snapchat'i bir türlü deviremeyip sürekli kopyalayan ve bu girişimlerinden dolayı basında kopyacı olarak gösterilen Facebook, şimdi de sahibi olduğu WhatsApp'a Snapchat tarzı bir özellik ekleyeceğini duyurdu. WhatsApp Blog üzerinden yapılan açıklamaya göre; WhatsApp'ın 8. yılı şerefine WhatsApp Durum bölümü güncellenecek.

Yeni WhatsApp Durum özelliği ne sunacak?

WhatsApp'a gelecek olan güncelleme ile WhatsApp durum özelliği aynı Snapchat gibi olacak. Uçtan uca şifrelenecek denilen yeni durum özelliği ile WhatsApp durumunuza aynı Snapchat'teki gibi fotoğraf ekleyebileceksiniz. Eklediğiniz bu fotoğraflar 24 saat sonra otomatik olarak silinecek.

WhatsApp'ın uçtan uca şifreleme sisteminin normal mesajlaşmada bile bir yığın güvenlik açıklarına sahip olduğu düşünülünce; yeni durum özelliğinin ne kadar güvenli olacağının meçhul olduğunu söyleyebiliriz.

İlk etapta iOS ve Android platformlarında bugünden itibaren OTA üzerinden gelecek olan güncelleme ile sunulacak WhatsApp Durum özelliğinin, Windows Mobile cephesine ne zaman geleceği bilinmiyor.