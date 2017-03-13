WhatsApp, eski durum özelliğini tekrar sunabilir!

WhatsApp, geçtiğimiz ay yeni durum özelliğini faaliyete geçirmişti. Fotoğraflar ile oluşturulan yeni durum özelliği kısa süre içerisinde herkesin nefretini kazanmayı başardı. Snapchat klonu olarak gösterilen tabiri caizse araklama olan bu özellik için WhatsApp şimdi kara kara düşünüyor.

WhatsApp'ın 2.17.95 numaralı Beta sürümünde yer alan bilgilere göre eski durum özelliği tekrar geri dönüyor. WhatsApp Beta kullanıcıları; uygun, meşgul, okulda, sinemada ve işte gibi hazır durumları kullanabiliyor. Ayrıca eskiden olduğu gibi kendi durumunuzu da yazıyla yazabiliyorsunuz.

WhatsApp'ın eski durum özelliğini çok yakında tekrardan kullanıma sunması bekleniyor. Ancak eski durumun yanında yeni durum özelliği de hala kullanılıyor olacağını belirtelim.

Eğer eski durum özelliğini hemen şimdi kullanmak istiyorsanız aşağıdaki bağlantıya tıklayarak WhatsApp Beta kullanıcısı olmak için kaydınızı oluşturabilirsiniz.

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