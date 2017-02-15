WhatsApp'a Snapchat'ten kopyalama özellik geliyor!

Facebook'un bünyesinde olan WhatsApp, yakın zamanda gönderilen mesajı düzenleme ve gönderilen mesajı karşı taraf okumadan silme gibi özellikler ile güncellenecekti. Ancak bundan önce Facebook'un yeni bir özelliği WhatsApp üzerinde test ettiği ortaya çıktı.

Snapchat'i Instagram Hikayeler özelliği ile kopyalayan Facebook, Hikayeler özelliğini şimdi de WhatsApp'a getirmeyi planlıyor. WhatsApp Hikayeler özeliği sayesinde, kullanıcılar fotoğraf ve videolarını tüm WhatsApp listesi ile belirli bir süre aralığında paylaşabilecek.

Aynı Snapchat ve Instagram Hikayeler özelliği gibi çalışacak olan WhatsApp Hikayeler özelliği şimdilik; WhatsApp'ın iOS platformundaki Beta sürümünde yer alıyor. WhatsApp Beta sürümünde yer alan bu özelliğin ne zaman Final sürümünde yer alacağı ise bilinmiyor.