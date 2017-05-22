WhatsApp için yeni özellik!

WhatsApp uzun bir süredir Beta sürümlerinde test ettiği özelliğini bugün herkesin kullanıma sundu. Şimdilik Android kullanıcılarına özel olan bu özellik, çok hoşunuza gidecek.

WhatsApp'ın yeni Pin özelliği, yıldız özelliğine çok benziyor. Pin adı verilen sistem sayesinde WhatsApp üzerinde en çok konuştuğunuz kişilerin listenin başına sabitleyebileceksiniz.

Özellikle grup sohbeti yapan kişilerin çoğu konuşmaların alt bölümlere düştüğünden şikayetçiydi. Bu özellik sayesinde sık konuşulanlar olarak da nitelendirebileceğimiz Pin özelliği ile konuşmaları listenin başına sabitleyebileceksiniz.

Pin özelliğini kullanabilmek için Google Play Store'dan WhatsApp uygulamasını güncellemeniz yeterli olacaktır. Dilerseniz de aşağıdaki bağlantıya tıklayarak güncellemeyi yükleyebilirsiniz.