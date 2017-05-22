WhatsApp için yeni özellik!

WhatsApp, uzun bir süredir test ettiği yeni özelliğini nihayet herkes için kullanıma sundu.

22/05/2017 12:00

WhatsApp uzun bir süredir Beta sürümlerinde test ettiği özelliğini bugün herkesin kullanıma sundu. Şimdilik Android kullanıcılarına özel olan bu özellik, çok hoşunuza gidecek.

WhatsApp'a sessiz sedasız yeni özellik eklendi

WhatsApp'ın yeni Pin özelliği, yıldız özelliğine çok benziyor. Pin adı verilen sistem sayesinde WhatsApp üzerinde en çok konuştuğunuz kişilerin listenin başına sabitleyebileceksiniz.

Özellikle grup sohbeti yapan kişilerin çoğu konuşmaların alt bölümlere düştüğünden şikayetçiydi. Bu özellik sayesinde sık konuşulanlar olarak da nitelendirebileceğimiz Pin özelliği ile konuşmaları listenin başına sabitleyebileceksiniz.

Pin özelliğini kullanabilmek için Google Play Store'dan WhatsApp uygulamasını güncellemeniz yeterli olacaktır. Dilerseniz de aşağıdaki bağlantıya tıklayarak güncellemeyi yükleyebilirsiniz.

Android için WhatsApp

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    Yazar: Ender Öztürk

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