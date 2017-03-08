WhatsApp'ta kişi nasıl engellenir?

Popüler anlık mesajlaşma hizmeti WhatsApp, bazen istenmeyen kişilerin rahatsızlık vermesine neden olabiliyor. WhatsApp bu tip rahatsızlık verici durumların önüne geçmek ve kişilerin kendilerini savunması için kişi engelleme özelliğini sunuyor. Bu rehberimizde WhatsApp'ta kişi engelleme işleminin nasıl yapılacağını adım adım anlatıyoruz.

WhatsApp'taki kişileri çok kolay bir şekilde engelleyerek; engellenen kişilerin size mesaj gönderme, sesli ve görüntülü arama yapmalarının önüne geçebilirsiniz. Dilerseniz daha sonra da WhatsApp'taki kişi engelini kaldırabilirsiniz.

iPhone'da WhatsApp'ta nasıl kişi engellenir?

1. Adım: WhatsApp uygulamasını açın.

2. Adım: Eğer engellemek istediğiniz kişi, kişi listenizde kayıtlı ise; WhatsApp uygulamasının sağ üst bölümünde yer alan mesaj yazma ekranına tıklayın.

3. Adım: Kişiye mesaj gönderme ekranından üst tarafta yer alan isim bölümüne tıklayın.

4. Adım: Kişiye tıkladığınızda karşınıza kişinin bilgileri yer alacak. Bu bilgilerin en alt bölümünde "Bu kişiyi engelle" opsiyonu yer alacak. Buraya tıklayarak kişiyi engelleyebilirsiniz.

Android'de WhatsApp'ta nasıl kişi engellenir?

1. Adım: WhatsApp uygulamasını açın.

2. Adım: Engellemek istediğiniz kişinin mesaj ekranını açın.

3. Adım: Mesaj yazma ekranının sağ üst bölümünde üç nokta yer alacak buraya tıklayın.

4. Adım: Açılan menüde "engelle" seçeneği bulunuyor. Buna tıklayarak kişiyi engelleyebilirsiniz.

iPhone ve Android'de bu işlemleri tekrar uygulayarak kişinin engelini kaldırabilirsiniz.