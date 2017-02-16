WhatsApp Web güncellendi!

Popüler anlık mesajlaşma hizmeti WhatsApp, bugün sessiz sedasız WhatsApp Web uygulamasını güncelledi. WhatsApp Web'in web sürümü, Windows ve Mac platformlarındaki uygulaması yeni güncelleme ile artık daha kullanışlı bir yapıya sahip oldu.

WhatsApp Web sürüm 0.2.3571 sürümü hata düzeltmelerinin yanında bir takım yenilikleri de beraberinde getiriyor. Bu yenilikler sayesinde WhatsApp Web'i daha işlevsel kullanabileceksiniz.

WhatsApp Web 0.2.3571 ile gelen yenilikler

Artık paylaşılan belgeleri ve bağlantıları kendi sekmelerinizde görebilirsiniz.

Ayrıca birden fazla bağlantıya, belgeye yıldız ekleyebilir, silebilir ve iletebilirsiniz.

Güncelleştirme ile simgelerde küçük çaplı düzeltmeler de yapıldı.

WhatsApp Web uygulamasını güncellemek için; aktif internet bağlatınız olduktan sonra uygulamayı kapatıp açmanız yeterli olacaktır. WhatsApp Web'in uygulaması otomatik olarak kendini güncelleyecektir.