WhatsApp Web için yeni özellik!

WhatsApp'ın bilgisayardan kullanma özelliği olan WhatsApp Web, geçtiğimiz yıllarda Windows ve Mac platformlarına ayrı bir uygulama olarak gelmişti. Sık sık güncellenen WhatsApp Web uygulamasına bugün yepyeni bir özellik deklendi. WhatsApp Web'in yeni özelliği ile artık mesajlarınızı çok kolay bir şekilde cevaplayabileceksiniz.

WhatsApp Web'in 0.2.3698 sürümü ile gelen yenilik sayesinde zengin bildirim olarak isimlendirilen özellik sisteme dahil ediliyor. Bu özellik sayesinde WhatsApp Web'ten gelen ve sağ üst tarafta bildirim olarak görünen mesajları, uygulamanın ana ekranını açmadan kolayca cevaplayabileceksiniz.

Windows ve Mac için WhatsApp Web'in en güncel sürümünü aşağıdaki bağlantıya tıklayarak indirebilirsiniz.