WhatsApp Web’e iki yeni özellik!

En son güncellemeye WhatsApp Web, 0.2.6415 sürümüne kavuştu. Dolayısıyla eğer sürüm numaranız bu değilse, tarayıcı ön belleğinizi temizleyip WhatsApp Web’e tekrar giriş yapın.

İlerleme çubuğu:

Normalde WhatsApp Web’e ilk girdiğinizde, telefondaki mesajlaşmalarızın uzunluğuna ve içeriğine bağlı olarak süresi değişen bir bekleme ekranı ile karşılaşırsınız. İnternet bağlantınız yavaşsa bu sayfadaki dönen daire sizi uzun süre bekletir ve ne zaman biteceğini bilemezsiniz. Yeni güncelleme ile bu sorun ortadan kalktı ve sayfaya ilerleme çubuğu eklendi.

MacBook Pro için Touch Bar desteği geldi:

WhatsApp, MacBook Pro’ya has olan Touch Bar özelliği için 8 emojinin yer alacağı bir arayüz geliştirdi ve aynı sürümle yayınladı.