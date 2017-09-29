WhatsApp Web’e iki yeni özellik!

WhatsApp Web için yeni bir güncelleme yayınlandı, görünürde iki değişiklik var.

29/09/2017 14:30

En son güncellemeye WhatsApp Web, 0.2.6415 sürümüne kavuştu. Dolayısıyla eğer sürüm numaranız bu değilse, tarayıcı ön belleğinizi temizleyip WhatsApp Web’e tekrar giriş yapın. 

 

İlerleme çubuğu:

Normalde WhatsApp Web’e ilk girdiğinizde, telefondaki mesajlaşmalarızın uzunluğuna ve içeriğine bağlı olarak süresi değişen bir bekleme ekranı ile karşılaşırsınız. İnternet bağlantınız yavaşsa bu sayfadaki dönen daire sizi uzun süre bekletir ve ne zaman biteceğini bilemezsiniz. Yeni güncelleme ile bu sorun ortadan kalktı ve sayfaya ilerleme çubuğu eklendi.

1506671683_cb3c7d90d17c1f5ce48049740a6e0f363a34c504.jpeg

 

MacBook Pro için Touch Bar desteği geldi:

 WhatsApp, MacBook Pro’ya has olan Touch Bar özelliği için 8 emojinin yer alacağı bir arayüz geliştirdi ve aynı sürümle yayınladı.

1506671795_cc9d975649f89ee12641f87b9dad4d4033c274cd.png

 

 

    Yazar: Berk İşçimen

    YORUMLAR

    1000 - karakter kaldı.
    Yorumu gönder

      BENZER HABERLER