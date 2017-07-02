WhatsApp'a selfie severleri mutlu edecek özellik!

2014 yılında Facebook tarafından 21 milyar dolarla satın alınan mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, 1,2 milyar üyesinin eğlenmesi için yeni bir özellik eklemek istiyor olabilir. Uygulamanın çeviri sayfasında Gece Modu kelimesi için bir istek yer alıyor.

Bu özellik, gece gözlerinizi zorlamayacak bir kullanıcı arayüzü oluşturmak için beyaz arka plandaki siyah metni tersine çeviren Gece Modu değil. Bu tamamen başka bir şey. WhatsApp'ın Gece Modu, düşük ışık koşullarında çekilen fotoğrafların kalitesini artırmak için kamera kullanıcı arayüzü ile birlikte çalışıyor. Bir yeni düğme ile görüntülü arama özelliğine eklenebilir.

Çeviri isteği iPhone için yapılmıştı, bu da, muhtemelen Gece Modunun iOS'ta ilk olarak görüneceğine ve ardından uygulamanın Android sürümüne geçeceğimiz anlamına gelebilir.

WhatsApp kamera arayüzü, bugüne kadar çıkan bir mesajlaşma uygulamasına göre oldukça basit. Video filtrelerinden yoksun olan özellik, yakınlaştırma ve uzaklaştırma seçeneği sunuyor. LED flaşını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için bir anahtar ve arka kameradan ön kameraya geçme özelliği var. Ancak Gece Modu gerçek bir özellik haline gelirse, WhatsApp mevcut ışık miktarından bağımsız olarak fotoğraf çekmeyi seven kişiler tarafından talep edilebilir.