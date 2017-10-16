WhatsApp'a yeni grup özelliği

Ünlü Mesajlaşma uygulamasıyla ilgili olarak çok güvenilir bir kaynak olan WABetaInfo'ya göre, WhatsApp, dahili testler olsa bile grup çağrılarını test ediyor. Dahili test olmasının kanıtı ise halen bu özelliğe ait ekran görüntüleri olmaması.

WhatsApp, uzun süredir kullanıcılarına kişileri ile bireysel çağrı yapma olanağı sunuyor. Ancak, grup çağrıları üst düzey uygulamaların kullanılmasını gerektiriyor. Bununla birlikte, yeni özelliğin geliştirilmesinin uzun süreceği düşünülüyor ve bu nedenle grup çağrıları yapmak için WhatsApp'ı kullanabilmeniz için en az 2018’i beklemeniz gerekecek.

Şu anda kullanıcılar, WhatsApp for Business'la daha fazla ilgileniyor gibi görünüyor ve her şeyden önce, hatalı gönderilen iletileri geri çağırmanıza ve daha sonra silmenize izin verecek olan bu özelliğin derhal yayımlanmasına odaklanıyorlar.