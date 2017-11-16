WhatsApp'a yepyeni özellik geliyor!

WhatsApp, sesli mesaj gönderme özelliğini geçtiğimiz yıllarda aktif etmişti. Ancak WhatsApp üzerinden ses kaydı göndermek için telefonun tuşuna bir telsiz gibi basılı tutmanız gerekiyordu. Eller serbest modunun bulunmadığı WhatsApp ses kayıt özelliği için geç de olsa düğmeye basıldı.

WABetainfo sitesi, çok yakında WhatsApp'a gelecek olan güncelleme ile ses kaydederken ellerinizi serbest bir şekilde kullanabileceğinizi müjdeledi. WhatsApp'ta ses kayıt tuşuna bastıktan 0.5 saniye sonra imleci yukarı kaydırdığınızda, ses kaydetme modu kilitleniyor.

Ses kaydetme modu kilitliyken dilediğiniz gibi ses kaydedebilir ve bittiğinde ise tekrar aynı tuşa basarak kaydı sonlandırabilirsiniz. Ancak bu modun bir takım sınırlamaları var. İşte o sınırlamalar:

1- "Kilitli" bir sesli mesaj kaydı yaparken fotoğraf görüntülemek ve video izlemek mümkün değil.

2- "Kilitli" bir sesli mesaj kaydederken yeni bir mesaj yazamıyorsunuz. Bir mesaj yazabilmek için kaydı bitirmeniz gerekli.

3- "Kilitli" sesli mesaj kaydederken, başka bir sohbet başlatamıyorsunuz.

Son olarak bu özelliğin henüz Beta aşamasında olduğunu ancak önümüzdeki aylarda tüm kullanıcılara sunulacağını belirtelim.