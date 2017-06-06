WhatsApp'a yepyeni özellikler eklendi!

Facebook'un bünyesinde yer alan WhatsApp, dün güncelleme alarak yeni özelliklere sahip oldu. Medya kanadında yapılan yenilikler sayesinde, artık WhatsApp'tan fotoğraf ve video göndermek daha keyifli hale geliyor.

WhatsApp sürüm 2.17.30 ile gelen en büyük yenilik filtreler oluyor. Artık medya dosyalarınıza filtreler ekleyebileceksiniz. Ancak bu özellik çok geniş kapsamlı bir fotoğraf düzenleme anlamına gelmiyor. Yeni eklenen filtreler arasında; Canlı, siyah beyaz, soğuk, krom ve film gibi seçenekler yer alıyor.

WhatsApp'a gelen yenilikler

• Medyalarınıza renkli filtreler ekleyin. Yeni bir fotoğraf çekin veya var olan fotoğraf, video veya GIF'lerden seçip ekranı parmağınızla yukarı kaydırarak filtre uygulayın.

• Aynı kişiden arka arkaya birkaç fotoğraf aldığınızda artık bir albüm olarak gruplanacaktır.

• Yeni cevaplama kısayolu: Herhangi bir mesajı hızlıca yanıtlamak için parmağınızla sağa kaydırın.

WhatsApp'ın yeni özelliklerini kullanabilmek için uygulamayı güncellemeniz yeterli olacaktır.