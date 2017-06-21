WhatsApp'tan Android telefonlara müjde!

Android'in uğradığı sürüm parçalanmasının bir yan etkisi olarak, en yeni uygulamalar bile birkaç yıl önceki Android sürümlerini desteklememe eğiliminde oluyor. Örneğin, günümüzde Google'ın pek çoğu uygulaması minimum Android 4.1 veya 4.2 gereksinimi var. Ancak, halen 2.3 Gingerbread'e takılıyorsanız, en azından WhatsApp'ı kullanmaya devam edebilirsiniz.

Geçen yıl WhatsApp, iOS 6 ve Android 2.2 (ve aşağısı) gibi çeşitli eski mobil işletim sistemlerine olan desteğin sona ereceğini açıkladı. Bu değişikliği bildiren blog yazısı, bazı sürümlerin değiştirildiği tarihlerle güncellendi. Şimdi WhatsApp, Android 2.3.7 ve daha ileri sürümün 1 Şubat 2020'ye kadar çalışmaya devam edeceğini söylüyor.

Android Gingerbread 2.3'den daha eski kullanıcılar WhatsApp'u birkaç yıl daha kullanmaya devam edebilecek. O zamana kadar kimsenin Android 2.3 kullanacağını tahmin etmiyoruz.