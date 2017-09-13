WhatsApp'ın kurucusu şirketi terkediyor!

WhatsApp kurucu ortağı Brian Acton, şirketi terk ederek yeni bir vakıf kuruyor. Duyuru, bir posta sonrası Facebook mesajıyla yapıldı.

Duyuruda, “WhatsApp'da sekiz yıl geçtikten sonra, devam etmemeye ve hayatımda yeni bir bölüm başlatmaya karar verdim. Yeni riskler almak ve tutkumuz hakkında odaklanmak için yaşımdan dolayı çok şanslıyım. Kâr amacı gütmeyen kuruluş, teknoloji ve iletişimin kesişiminde kar amacı gütmeden odaklanmaya karar verdim. Bir süredir düşündüğüm bir şey ve şimdi odaklanıp yürüme zamanı geldi. Önümüzdeki aylarda paylaşacağım şeyler var.” Dedi.

Acton, 2009'da Jan Koum ile birlikte WhatsApp'u kurdu. Popüler mesajlaşma uygulaması daha sonra 2014'te 19 milyar dolar ile Facebook tarafından satın alındı. WhatsApp, bu yıl temmuz ayında 1 milyar günlük aktif kullanıcı kilometre taşını geçti. Bu ayın başında, WhatsApp, insanların WhatsApp'a ulaşmak istedikleri işletmelerle iletişim kurmasını sağlayacak kapalı bir pilot program aracılığıyla yeni araçları test ettiklerini açıkladı.