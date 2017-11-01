WhatsApp'ın yeni mesaj silme özelliği herkese sunuldu!

WhatsApp, geçtiğimiz günlerde Android platformunda yeni mesaj silme özelliğini kullanıma sunmuştu. WhatsApp'ın Beta sürümünde olan bu özelliği, bugünden itibaren tüm WhatsApp kullanıcıları kullanabiliyor. Artık WhatsApp'tan mesaj sildiğiniz zaman sadece kendinizden değil karşı taraftan da silebiliyorsunuz. Ancak bunun için WhatsApp'ın bir şartı var.

Eğer göndermiş olduğunuz mesajı her iki taraftan da silmek istiyorsanız, mesajı gönderdikten sonra tam 7 dakika süreniz var. 7 dakika geçtikten sonra maalesef ki mesajı sadece kendinizden silebiliyorsunuz.

Gönderdiğiniz mesajı her iki taraftan silmek için; mesajı seçin ve sil seçeneğine tıklayın. Sil bölümünde karşınıza iki farklı seçenek çıkacak. Bu seçenekler; Benden Sil ve Herkesten Sil. Bu iki seçenekten tercihinize göre birini seçebilirsiniz.

WhatsApp'ın yeni mesaj silme özelliğini kullanabilmek için son WhatsApp güncellemesinin yüklü olduğundan emin olun.